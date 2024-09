Giulia Salemi a Verissimo

Giulia Salemi sarà a Verissimo sabato 7 settembre.

L'influencer, 31 anni, è appena tornata da Venezia, dove ha sfilato sul red carpet, mostrando il suo bellissimo pancione. "Una Giulia diversa, più consapevole, più serena, un carpet indimenticabile, nel momento più bello di sempre, grata e felice", aveva scritto sui social, condividendo le emozioni della sua partecipazione alla Mostra del cinema in dolce attesa. Insieme dal 2021, Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli avevano annunciato lo scorso luglio di essere in attesa del loro primo figlio. "Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita. Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile. Sono impaurita? Sì, ma farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi e certa di avere accanto un super papà che grazie al suo amore mi fa sentire protetta e al sicuro. Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande. Adesso siamo pronti a vivere per te", aveva scritto la coppia sui social, dando l'annuncio Giulia Salemi aveva poi condiviso sui social le emozioni della sua prima gravidanza: "Il mio corpo sta cambiando velocemente, non pensavo che fosse così immediato il processo ma sto davvero bene, mi sento a mio agio e sono felice. Molto più del passato, in realtà".

La nuova stagione di Verissimo è in partenza da sabato 7 e domenica 8 settembre.