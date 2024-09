George Clooney e Brad Pitt sono stati tra i protagonisti assoluti del weekend della Mostra del cinema di Venezia. La loro reunion ha fatto sognare i fan dei due divi di Hollywood. Accanto a George Clooney sul red carpet anche la moglie Amal Ramzi Alamuddin. Brad Pitt ha presentato a Venezia la fidanzata Ines de Ramon.

Nicole Kidman è stata invece la regina della terza serata del Festival. A Venezia ha sfilato anche l'attore turco Ibrahim Celikkol.

Primo red carpet da marito e moglie per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Red carpet di coppia anche per Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi. Giulia Salemi, che sta per diventare mamma, ha sfoggiato a Venezia il suo bellissimo pancione. Nel video sopra, il best of del weekend del Festival di Venezia.