Giulia Salemi parla della gravidanza: “Il mio corpo cambia velocemente, ma sto bene e sono felice”

L'influencer mostra il pancione e condivide una riflessione sulla gravidanza: "Il mio corpo sta cambiando velocemente, non pensavo che fosse così immediato il processo ma sto davvero bene"

Giulia Salemi mostra sui social il pancione e condivide una riflessione sulla gravidanza. "Il mio corpo sta cambiando velocemente, non pensavo che fosse così immediato il processo ma sto davvero bene, mi sento a mio agio e sono felice. Molto più del passato, in realtà", scrive l'influencer, 31 anni, nelle storie su Instagram.

Legata a Pierpaolo Pretelli dal 2021, conosciuto nella casa del Grande Fratello, lo scorso luglio Giulia Salemi ha annunciato di aspettare il primo figlio. "Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita. Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile. Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande. Adesso siamo pronti a vivere per te", aveva scritto la coppia.

Di recente, l'influencer, nell'augurare buon compleanno al compagno, aveva condiviso la gioia di diventare genitori: "Grazie per avermi fatto scoprire l’amore vero e per essere il miglior compagno di viaggio con cui condividere questo nuovo capitolo della nostra vita. Auguri papi".