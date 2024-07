Giulia Salemi, la dedica a Pierpaolo Pretelli per il compleanno: “Auguri papà”

Pierpaolo Pretelli compie 34 anni. E nell'augurargli buon compleanno Giulia Salemi esprime tutta la gioia di diventare genitori. "Buon compleanno, papi", scrive infatti l'influencer, 31 anni, pubblicando sui social un dolce scatto insieme al compagno.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno annunciato pochi giorni fa di essere in attesa di un bambino. "Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita. Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile. Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande. Adesso siamo pronti a vivere per te", aveva scritto la coppia, pubblicando una serie di foto in cui l'influencer mostra il pancione.

La scintilla tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è scattata nel 2021 nella casa del Grande Fratello Vip. Ospiti a Verissimo, avevano parlato del desiderio di avere un bambino. "Io desidero una Prelemina, vorrei una femminuccia perché mi piacerebbe crescere con mia figlia, essere 'Una mamma per amica'", aveva detto Giulia Salemi, che al momento non ha ancora svelato il sesso del figlio che aspetta con Pierpaolo Pretelli, già papà di un maschietto: Leonardo, nato dalla precedente relazione con Ariadna Romero.