Instagram: @selenagomez

Con una dolce dedica pubblicata su Instagram, Selena Gomez celebra il dodicesimo compleanno della sorellina Gracie Elliott Teefey.

La popstar scrive: "Buon compleanno alla mia sorellina. Mentre scrivo questo, piango perché il mio cuore si scioglie sapendo che tu sai che sarò sempre dalla tua parte. A prescindere da tutto. Ti amo, piccola".

Il messaggio è accompagnato da un carosello di foto: in uno degli scatti, Gracie indossa un abito ispirato a Frozen, mentre in altri la si vede sorridere accanto a Selena.

La dedica arriva in un momento particolarmente felice per Selena Gomez (32 anni) che lo scorso dicembre ha annunciato il fidanzamento con il produttore discografico Benny Blanco (37 anni), dopo oltre un anno di relazione. I due, che si conoscono da tempo e hanno collaborato più volte in passato, da I Can’t Get Enough (2019) a Same Old Love e Kill 'Em With Kindness (2015), hanno ufficializzato la loro storia nel 2023.

Per l’annuncio, Selena aveva condiviso sui social un carosello di foto con l’anello e alcuni scatti romantici legati alla proposta, accompagnati dalla frase: "Per sempre inizia ora". Benny Blanco aveva risposto con: "Ehi aspetta... quella è mia moglie".