Giulia Salemi condivide su Instagram una serie di scatti che ripercorrono le vacanze estive vissute insieme al compagno Pierpaolo Pretelli e al loro figlio Kian , nato nel 2025 . "Il mio Koalino", è la descrizione relativa alla prima fotografia, in cui il primogenito si tiene stretto alla mamma Giulia Salemi, 33 anni. Un'immagine piena d'amore a cui fanno eco altri teneri scatti, tra cui l'abbraccio a tre in cui appare anche Pierpaolo Pretelli, 36 anni. Nel carosello proposto sui social dall'influencer, non mancano anche alcuni scatti più ironici, in cui Kian si mostra in "Modalità Fantozzi" o intento a "Marpioneggiare", come ha scritto la stessa Giulia Salemi nella didascalia. Nei giorni scorsi, anche Pierpaolo Pretelli aveva condiviso alcune fotografie della vacanza. "Dump pugliese", aveva scritto in quell'occasione.





Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la storia d'amore

Insieme dal 2021, quando si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono diventati genitori di Kian a gennaio del 2025.

Ospiti a Verissimo, i due avevano poi spiegato la scelta del nome dato al figlio. "Fino all'ultimo non avevamo un nome. Poi l'ultima settimana ho proposto il nome Kian. Me l'hanno suggerito in direct su Instagram e mi è piaciuto", aveva detto Pierpaolo Pretelli.



La coppia non aveva escluso la possibilità di allargare in futuro la famiglia. "Se la prossima non sarà una femminuccia, me ne dovrò andare perché Giulia vuole una bambina a tutti i costi", aveva ironizzato Pierpaolo Pretelli.