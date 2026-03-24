Giulia Salemi bacia il figlio Kian mentre lo tiene in braccio | Instagram: @giuliasalemi

Le immagini mostrano alcuni teneri momenti di vita quotidiana di Giulia e Kian. In una foto, il bambino sta guardando Pierpaolo Pretelli durante la sua ultima intervista a Verissimo .

In quell'occasione, il modello aveva parlato di come la vita di coppia fosse cambiata dopo l’arrivo di Kian: "Quando arriva un bambino è bellissimo, ma porta un po' di disequilibrio in una coppia. Adesso tutto è in funzione di Kian". Alla domanda se avessero intenzione di allargare la famiglia in futuro, aveva risposto: "Manca una femminuccia? Probabilmente arriverà anche quel momento".

La storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è iniziata nel 2021 all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Nel 2022, la coppia ha accolto nella propria vita un nuovo membro a quattro zampe, Prince Valiant, uno Spitz di Pomerania, e nello stesso anno ha scelto di iniziare a convivere a Milano.