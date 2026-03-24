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FAMIGLIA24 marzo 2026

Giulia Salemi, le dolci foto con il figlio Kian

L'influencer condivide alcuni dolci momenti con il bambino nato il 10 gennaio 2025 dalla relazione con Pierpaolo Pretelli
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Giulia Salemi bacia il figlio Kian mentre lo tiene in braccio | Instagram: @giuliasalemiGiulia Salemi bacia il figlio Kian mentre lo tiene in braccio | Instagram: @giuliasalemi

Giulia Salemi pubblica su Instagram una serie di dolci foto con il figlio Kian, nato il 10 gennaio 2025, accompagnate dalla didascalia: "Boy mom club".

Le immagini mostrano alcuni teneri momenti di vita quotidiana di Giulia e Kian. In una foto, il bambino sta guardando Pierpaolo Pretelli durante la sua ultima intervista a Verissimo.

In quell'occasione, il modello aveva parlato di come la vita di coppia fosse cambiata dopo l’arrivo di Kian: "Quando arriva un bambino è bellissimo, ma porta un po' di disequilibrio in una coppia. Adesso tutto è in funzione di Kian". Alla domanda se avessero intenzione di allargare la famiglia in futuro, aveva risposto: "Manca una femminuccia? Probabilmente arriverà anche quel momento".

La storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è iniziata nel 2021 all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Nel 2022, la coppia ha accolto nella propria vita un nuovo membro a quattro zampe, Prince Valiant, uno Spitz di Pomerania, e nello stesso anno ha scelto di iniziare a convivere a Milano.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli con il figlio Kian | Instagram: @giuliasalemiGiulia Salemi e Pierpaolo Pretelli con il figlio Kian | Instagram: @giuliasalemi

Nei primi mesi del 2023, la coppia ha attraversato una fase di crisi, che è riuscita a superare ritrovando l’equilibrio e la serenità. Dopo aver annunciato la gravidanza a luglio 2024, il 16 gennaio 2025 hanno condiviso la gioia sui social della nascita del figlio Kian. Si tratta del primo figlio per Giulia Salemi e del secondo per Pierpaolo Pretelli, già padre di Leonardo, nato dalla precedente relazione con Ariadna Romero.

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