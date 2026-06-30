Giulia De Lellis e Tony Effe, due anni d’amore: "Ti amo per sempre"

Giulia De Lellis, 30 anni, e Tony Effe, 35 anni, festeggiano anche su Instagram i loro due anni insieme. "Ti amo per sempre" scritto in inglese è la dedica scelta dal trapper per celebrare il secondo anniversario di fidanzamento. "Sopportami per sempre vita mia. Io farò lo stesso", scrive invece l'influencer a corredo di alcune foto con il fidanzato.

Giulia De Lellis e il Tony Effe sono una coppia dall'estate del 2024, quando hanno partecipato insieme al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, amici di entrambi.

L'amore di Giulia De Lellis e Tony Effe è stato coronato dalla nascita della figlia Priscilla, venuta al mondo a ottobre 2025. La piccola ha ricevuto il sacramento del battesimo lo scorso 25 aprile. "Priscilla Nella Lucilla Marie", aveva scritto papà Tony a corredo di un carosello di foto pubblicato sui social. "Che la luce di Dio illumini sempre il tuo cammino e ti accompagni con amore e protezione in ogni passo della tua vita", era stato il dolce pensiero condiviso da mamma Giulia per la sua Priscilla.