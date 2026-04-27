Giulia De Lellis, 30 anni, e Tony Effe, 34 anni, hanno celebrato il battesimo della figlia Priscilla , nata lo scorso ottobre . L'influencer e il rapper hanno condiviso su Instagram alcuni momenti dei festeggiamenti in compagnia di parenti e amici. "Priscilla Nella Lucilla Marie", ha scritto il papà della piccola a corredo di un carosello di foto pubblicato sui social. "Amori della mia vita immensi" è il commento di mamma Giulia agli scatti del battesimo della figlia che si è celebrato sabato 25 aprile.

"È stata una giornata speciale per la piccola di casa - ha scritto Giulia De Lellis sulle sue storie Instagram - Grazie a tutti i nostri cari, alla nostra famiglia e ai nostri amici per l'amore che ci avete dato, per il vostro tempo... per ogni pensiero! Non me lo dimenticherò mai". L'influencer ha condiviso anche un pensiero per Priscilla: "Che la luce di Dio illumini sempre il tuo cammino e ti accompagni con amore e protezione in ogni passo della tua vita".

Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati per la prima volta genitori lo scorso anno. L'annuncio della nascita della piccola Priscilla era giunto mercoledì 8 ottobre tramite due post condivisi sui rispettivi profili Instagram della coppia. "La nostra bimba è qui. E come ve lo spiego...", aveva scritto l'influencer nella didascalia della pubblicazione social.