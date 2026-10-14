Giorgia Palmas ha annunciato da poco di essere in attesa del terzo figlio. E sui social risponde ad alcune curiosità sulla gravidanza: "Sono emozionatissima, lo siamo tutti in famiglia. È qualcosa di enorme a livello emotivo e forse proprio perché è stata una sorpresa l'emozione ci ha letteralmente travolti. È incredibile pensare che tra qualche mese ci sarà una nuova piccola vita tutta da scoprire e da conoscere. L'ho detto e lo ripeto: la vita è sorprendente".

Il parto è previsto per marzo 2027 a Milano. "Sarà per forza un terzo cesareo e al momento non ci sto pensando, mancano ancora dei mesi. Quello su cui sono più concentrata ora, e che spero, è che vada tutto bene", dice Giorgia Palmas. Mamma di Sofia, nata nel 2008 dalla precedente relazione con Davide Bombardini, e di Mia, avuta nel 2020 con il marito Filippo Magnini, la showgirl ha svelato a Verissimo di essere in attesa del suo primo maschietto. "Sono felice che vada tutto bene e l'idea di avere un maschietto ci ha incuriosito molto e sorpreso nella sorpresa. In casa abbiamo un mondo molto rosa che ora si colorerà anche di azzurro. Sarà bello, nuovo, emozionante, mi sembra di dover imparare tutto", ha detto sui social. Per quanto riguarda la gravidanza, arrivata all'età di 44 anni, Giorgia Palmas lancia un messaggio alle altre donne: "Non fatevi rubare la speranza e i sogni da niente e da nessuno, la vita può davvero sorprendere".



Ospite a Verissimo, Giorgia Palmas aveva condiviso le emozioni per questa nuova dolce attesa arrivata a sorpresa: "Ci sarebbe piaciuto, ci avevamo provato due o tre anni fa, ma non era successo. Quando ho avuto un ritardo non ho pensato di essere incinta proprio perché ci avevamo già provato e anche perché 44 anni sono 44 anni".