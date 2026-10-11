Giorgia Palmas: "Una sorpresa diventare di nuovo mamma a 44 anni"

Giorgia Palmas parla a Verissimo della sua terza gravidanza. "44 anni sono 44 anni. È stata una grande sorpresa", afferma la showgirl, in attesa di un maschietto con Filippo Magnini. "Ci sarebbe piaciuto, ci avevamo provato due o tre anni fa, ma non era successo", rivela Giorgia Palmas.



La showgirl è quasi al quinto mese di gravidanza e la nascita del bambino è prevista per inizio marzo. Giorgia Palmas ha scoperto di essere in dolce attesa lo scorso luglio: "Ho avuto un ritardo, ma non pensavo di essere incinta proprio perché ci avevamo già provato e anche perché 44 anni sono 44 anni. Quando ho fatto il test è stata una sorpresa grandissima. Ho chiamato Filippo e, in videochiamata, gli ho fatto vedere il test. E lui mi ha risposto: 'Non dirmi che Mia ha lo streptococco'. Gli ho risposto: 'No, è un test di gravidanza'. Siamo rimasti zitti tutti e due. Poi lui ha iniziato a dire: 'Ma non ci credo, ma non è possibile, però che bello'".