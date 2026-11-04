Paolo Belli torna al lavoro. Il cantautore e conduttore, 64 anni, rompe il silenzio dopo una lunga pausa dai social in seguito all'incidente in cui ha perso la vita un uomo. "Subito dopo quello che è accaduto ho scelto di rimanere in silenzio per rispetto e ho deciso di sospendere tutte le mie attività artistiche e professionali", spiega Paolo Belli in un video.

"Quello che voglio dirvi con questo video è che ho deciso di tornare al mio lavoro. Prima però volevo ringraziare tutti voi per il grande affetto che mi avete dimostrato in questi mesi con le vostre parole, con i vostri pensieri o anche con un semplice saluto per la strada. Davvero grazie, grazie davvero", aggiunge il cantante.

"Ripartire lo devo a tutti voi e lo devo anche a chi lavora insieme a me. Sicuramente lo farò con uno stato d'animo diverso senza dimenticare nulla, anche quando mi vedrete sorridere e cantare. Ci vediamo presto in giro", conclude Paolo Belli, che lo scorso luglio è rimasto coinvolto in un incidente a Campagnola Emilia mentre era in bici. Nello scontro ha perso la vita Alessandro Magnani, di 41 anni.