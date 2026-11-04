Per quanto riguarda la cancellazione delle ultime date del tour, i due cantanti dicono: "Le tre date che erano in programma a Napoli, Milano e Roma non si faranno più. Ci tenevamo a chiedervi scusa, però è stata una scelta presa perché vogliamo essere veri al cento per cento con voi. Salire sul palco e fingere magari di essere presissimi da quel momento lì non fa parte di noi. Come non abbiamo mai finto e preparato niente quando si tratta di voi, continueremo a non farlo perché non fa parte proprio della nostra natura".

Luca D'Alessio - questo il vero nome di LDA - e Luca Marzano - vero nome di Aka7even - assicurano che tra loro rimane un rapporto di amicizia: "Questa decisione è stata presa in maniera completamente congiunta, con serenità. La nostra amicizia rimane intatta, ci vogliamo bene, viviamo nella stessa casa, quindi è tutto nella norma, solo che vogliamo concentrarci sui nostri percorsi".

LDA, 23 anni, e Aka7even, 26 anni, annullano gli ultimi concerti. I due cantanti annunciano la decisione di interrompere il percorso musicale insieme: "Tutto il progetto nasce in una maniera completamente spontanea, nasce dall'amicizia, nasce dalla voglia di condividere la musica. A un certo punto ci siamo resi conto che ognuno aveva la necessità di prendere la propria strada e concentrarsi sul proprio percorso", dicono in un video condiviso sui social.

LDA e Aka7even hanno entrambi origini napoletane. Luca D'Alessio è nato nel 2003 a Roma dal matrimonio di Gigi D'Alessio e Carmela Barbato, ma è cresciuto a Napoli. Luca Marzano è nato nel 2000 a Vico Equense ed è cresciuto a Santa Maria la Carità, in provincia di Napoli. Entrambi sono diventati noti come cantanti con i nomi d'arte LDA e Aka7even con la partecipazione ad Amici.

Il loro sodalizio artistico è nato in occasione del Festival di Sanremo 2026 a cui hanno partecipato con il brano Poesie clandestine, classificatosi all'undicesimo posto. Al singolo è seguito l'omonimo album. Sempre insieme, lo scorso maggio, hanno pubblicato il brano Santa. Nei mesi scorsi sono stati protagonisti del loro tour estivo Primo e ultimo ballo Summer tour.