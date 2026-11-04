"Grazie per tutto l’amore che ci hai insegnato": con queste parole Laura Pausini annuncia sui social la scomparsa del suo amato cane Marlon dopo 14 anni.

"Sei stato un fratello, un figlio, uno zio e un amico indescrivibile. Ti amiamo", aggiunge la cantante, 52 anni, pubblicando una serie di scatti del golden retriever con i vari membri della sua famiglia, tra cui Paola, la figlia che Laura Pausini ha avuto nel 2013 con il marito Paolo Carta.

Nato l'11 agosto 2012, Marlon aveva un suo profilo Instagram come Marlon Pausini, che contava quasi 9mila follower.