Federica Pellegrini, la tenera foto con la figlia Rachele: "7 mesi e vesti 2 anni… ma com’è?"

Federica Pellegrini, 38 anni, pubblica su Instagram una dolce foto mamma e figlia con la sua secondogenita Rachele, nata lo scorso aprile. "Cheche - scrive la campionessa a corredo del selfie con la sua seconda figlia citando il soprannome della piccola - 7 mesi e vesti 2 anni… ma com’è?!" . Tra i commenti al post anche un cuore rosso lasciato da Matteo Giunta, 44 anni, marito di Federica Pellegrini e papà di Rachele e della primogenita Matilde, nata a gennaio 2024 .

Insieme dal 2019 e moglie e marito dal 2022, Federica Pellegrini e Matteo Giunta avevano raccontato a Verissimo che il nome della seconda figlia, Rachele, era stato scelto proprio dalla loro primogenita: "Matilde è un'appassionata di libri e si è appassionata a una storia in particolare, la cui protagonista è entrata nelle nostre vite".