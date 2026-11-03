L'ANNUNCIO 03 novembre 2026

Il calciatore e l'influencer sono in attesa del primo figlio. Con un video del gender reveal pubblicato sui social, svelano il sesso del nascituro

Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani

Una settimana dopo l'annuncio della gravidanza, Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani hanno svelato il sesso del bimbo che stanno aspettando. Sarà un maschietto, come si apprende dal video social condiviso dalla coppia su Instagram. "Il baby faraone sta arrivando", scrivono i futuri mamma e papà in inglese nella didascalia del post social, facendo un riferimento al soprannome Faraone con cui viene chiamato dai tifosi Stephan El Shaarawy.

In una serie di storie Instagram pubblicate poco prima del video del gender reveal, Ludovica Pagani ha condiviso con i fan alcuni aspetti della gravidanza. A chi le chiede la prima cosa che ha pensato quando ha visto il test di gravidanza positivo, l'influencer e dj risponde: "Io e l'amore della mia vita diventeremo genitori. Non vedo l'ora di vedere lui padre". Dopo aver scoperto di essere in dolce attesa, la coppia ha tenuto per sé la lieta notizia. "Solo io e mio marito lo sapevamo - racconta Ludovica Pagani - È stato difficilissimo mentire a mia madre, a mio padre e alle mie persone più strette! Non vedevo l'ora di condividere la notizia con loro anche perché una gioia condivisa vale doppio, ma abbiamo aspettato i giusti tempi e ci siamo goduti questo segreto noi due".

Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani