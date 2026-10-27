L'ANNUNCIO 27 ottobre 2026

Il calciatore e l'influencer sono in attesa del primo figlio. L'annuncio arriva il giorno del compleanno del futuro papà

Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani

Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani diventeranno presto genitori. Il calciatore e l'influencer hanno ufficializzato la notizia sui social tramite un post in cui mostrano l'ecografia del nascituro. L'annuncio arriva nel giorno del 34esimo compleanno di El Shaarawy. "Il compleanno migliore che potessi vivere - scrive Stephan nella didascalia del post condiviso insieme alla moglie e futura mamma - perché quest'anno il regalo più grande non è qualcosa che posso scartare ma qualcuno che non vediamo l’ora di abbracciare. Ti aspettiamo amore della nostra vita!". Nelle foto pubblicate su Instagram dalla coppia, si vede Ludovica Pagani mostrare il pancione teneramente abbracciata dal marito.

A maggio, Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy si sono sposati celebrando a Roma il matrimonio civile, mentre il 27 giugno hanno festeggiato le nozze con un grande evento in compagnia di parenti e amici.