Kimi Antonelli sul set del film "Veloce come il vento", la dedica di Stefano Accorsi: "Ti ho visto nascere"

Le parole 04 novembre 2026

Nel 2016 il campione del mondo di Formula 1 ha preso parte al film "Veloce come il vento", ispirato alla vita del pilota di rally Carlo Capone

Scatto dal set di Veloce come il vento | Instagram di Stefano Accorsi

Nel 2026 è il più giovane campione del mondo di Formula 1 della storia, dieci anni prima era sul set con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis. Kimi Antonelli ha preso parte infatti nel 2016 al film di Matteo Rovere Veloce come il vento, ispirato alla vita del pilota di rally Carlo Capone. Stefano Accorsi, 55 anni, ha pubblicato sui social alcuni scatti dal set in cui compare il pilota da bambino, scrivendo: "Si può dire che ti ho visto nascere Kimi. Forza campione! Continua a divertirti come fai. E un grande abbraccio ai tuoi".

Anche Matteo Rovere ha ricordato l'esperienza sul set con Andrea Kimi Antonelli. "Eccolo Kimi Antonelli che dieci anni fa mi stringe il braccio sul set di Veloce come il vento, pronto ad affacciarsi alla vita. O forse sta solo cercando le chiavi della 205 Gti, già pronto a scappare via in derapata. Forza Kimi, sei il nostro orgoglio", scrive il regista, 44 anni, pubblicando degli scatti. Un pensiero di Matteo Rovere va anche ai genitori del pilota, Veronica Pomaro e Marco Antonelli: "Uno sguardo d’amore a papà Marco e a mamma Veronica che rappresentano una vera ispirazione per ogni genitore: restare sempre se stessi, ricordarsi da dove si viene, cercando di non perdersi nemmeno quando i sogni diventano realtà".