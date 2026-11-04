Kimi Antonelli sul set del film "Veloce come il vento", la dedica di Stefano Accorsi: "Ti ho visto nascere"

Nel 2026 è il più giovane campione del mondo di Formula 1 della storia, dieci anni prima era sul set con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis. Kimi Antonelli ha preso parte infatti nel 2016 al film di Matteo Rovere Veloce come il vento, ispirato alla vita del pilota di rally Carlo Capone. Stefano Accorsi, 55 anni, ha pubblicato sui social alcuni scatti dal set in cui compare il pilota da bambino, scrivendo: "Si può dire che ti ho visto nascere Kimi. Forza campione! Continua a divertirti come fai. E un grande abbraccio ai tuoi".
Anche Matteo Rovere ha ricordato l'esperienza sul set con Andrea Kimi Antonelli. "Eccolo Kimi Antonelli che dieci anni fa mi stringe il braccio sul set di Veloce come il vento, pronto ad affacciarsi alla vita. O forse sta solo cercando le chiavi della 205 Gti, già pronto a scappare via in derapata. Forza Kimi, sei il nostro orgoglio", scrive il regista, 44 anni, pubblicando degli scatti. Un pensiero di Matteo Rovere va anche ai genitori del pilota, Veronica Pomaro e Marco Antonelli: "Uno sguardo d’amore a papà Marco e a mamma Veronica che rappresentano una vera ispirazione per ogni genitore: restare sempre se stessi, ricordarsi da dove si viene, cercando di non perdersi nemmeno quando i sogni diventano realtà".
Dopo la vittoria, Veronica Pomaro, 53 anni, e Marco Antonelli, 62 anni, hanno raccontato in un'intervista a Repubblica il loro Andrea. "Non gli interessano la fama, i soldi, i vestiti. A volte lo prego di mandarmi una foto quando si deve vestire per un'occasione, lui sarebbe in grado di andare a un matrimonio in pantaloncini", hanno raccontato i genitori del campione del mondo di Formula 1. Mamma Veronica ha rivelato di dare al figlio la paghetta: "Gliela verso ogni mese e deve farsela bastare. Con Kimi abbiamo stabilito un budget, lui deve imparare a rispettarlo. Gli ho detto: 'Se vuoi fare delle vacanze ma hai già finito i soldi nei mesi precedenti, ti devi arrangiare'. Niente è dovuto, te lo devi guadagnare. Non veniamo da famiglie ricche". Tra i tanti Vip che hanno celebrato la vittoria di Kimi Antonelli sui social, anche Martina Colombari, che ha pubblicato una foto ricordo in cui appare anche un altro campione italiano: Alberto Tomba.