Sono tanti i Vip che hanno celebrato Kimi Antonelli dopo essere diventato il più giovane campione del mondo di sempre di Formula 1. Tra questi anche Martina Colombari, che sui social festeggia il traguardo del pilota condividendo una foto ricordo in cui appare anche un altro campione italiano: Alberto Tomba. "Grandissimo", scrive l'attrice a corredo dello scatto pubblicato tra le sue storie Instagram, dove posa insieme ad Alberto Tomba e Kimi Antonelli. Nella foto i tre appaiono sorridenti in un attimo di convivialità seduti al tavolino di un bar sulla spiaggia.

Martina Colombari, 51 anni, e Alberto Tomba, 59 anni, sono stati legati sentimentalmente all'inizio degli anni '90. Si sono conosciuti nel 1991, quando l'attrice è stata eletta Miss Italia e il campione di sci era tra i giurati del concorso.

Da oltre 30 anni Martina Colombari è insieme ad Alessandro Costacurta, sposato il 16 giugno 2004. In occasione dell'22esimo anniversario di matrimonio, l'attrice aveva condiviso sui social della dolci parole per il marito: "Ti prometto che avremo sorrisi, sole e sempre amore. Ti prometto che farò errori ancora più grandi, e che avremo anche giorni con le nuvole negli occhi. Ma ti prometto l'amore che può fiorire da un amore incapace di finire".

A coronare il grande amore di Martina Colombari e Alessandro Costacurta la nascita del figlio Achille nell'ottobre 2004.