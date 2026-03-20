Martina Colombari e Billy Costacurta

“Sono passati solo 30 anni da quel primo bacio". Martina Colombari celebra su Instagram un anniversario molto speciale con il marito Alessandro Costacurta.

L'attrice condivide uno scatto di lei e suo marito da ragazzi sul suo profilo Instagram con una dedica d'amore. "E poi. Così giorno dopo giorno. Ti innamori. E non sai più come sarebbe senza. Buon anniversario Alessandro”, scrive Martina Colombari nella didascalia del post. Parole piene d'amore che descrivono una storia lunga 30 anni.

Martina Colombari parla del figlio Achille Costacurta a Verissimo

In un'intervista nello studio di Verissimo, Martina Colombari, 50 anni, aveva raccontato del lungo viaggio del figlio Achille, nato nel 2004 dal matrimonio con Alessandro Costacurta: "Sono preoccupata, ma serve tutto nella vita, sono contenta che Achille sia lì, ma lo aspetto a casa".

L'attrice aveva anche parlato delle difficoltà vissute in passato dal figlio: "Con Achille ho sempre fatto il carabiniere, che può essere utile fino a un certo punto perché non puoi essere il controllore di tuo figlio. Il fatto che la diagnosi di ADHD sia arrivata tardi non ha aiutato la vita di mio figlio".