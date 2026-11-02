Kimi Antonelli è campione del mondo di Formula 1. Il pilota automobilistico italiano di 20 anni scrive la storia diventando il più giovane campione del mondo di sempre e porta in Italia il titolo a 73 anni di distanza dall'ultima impresa di Alberto Ascari. Ma per la sua mamma Veronica Pomaro e il suo papà Marco Antonelli la cosa più importante è che sia "un bravo ragazzo, volenteroso, rispettoso", che sappia che "per ottenere qualsiasi cosa bisogna lavorare". A raccontarlo sono gli stessi genitori a Repubblica dopo la vittoria. Mamma Veronica, 53 anni, svela di dare al figlio la paghetta: "Gliela verso ogni mese e deve farsela bastare. Con Kimi abbiamo stabilito un budget, lui deve imparare a rispettarlo. Gli ho detto: 'Se vuoi fare delle vacanze ma hai già finito i soldi nei mesi precedenti, ti devi arrangiare'".

"Niente è dovuto, te lo devi guadagnare. Non veniamo da famiglie ricche", spiegano Veronica Pomaro, ex impiegata delle Poste e Marco Antonelli, 62 anni, ex pilota automobilistico. Papà Marco aggiunge: "Ho lavorato tre vite. Non avevo un soldo che avanzasse. A una gara con la Bmw Italia a Pergusa, per comprarmi biglietto aereo, casco nuovo e attrezzatura, ho fatto un debito in banca". Del loro Andrea, Veronica Pomaro e Marco Antonelli raccontano: "Non gli interessano la fama, i soldi, i vestiti. A volte lo prego di mandarmi una foto quando si deve vestire per un'occasione, lui sarebbe in grado di andare a un matrimonio in pantaloncini".