Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux sono diventati genitori: è nata Bianca

Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux sono diventati genitori. Il pilota di Formula 1, 29 anni, e la moglie, 25 anni, hanno annunciato la nascita della prima figlia Bianca, venuta alla luce il 3 novembre 2026.

Charles Leclerc è legato ad Alexandra Saint Mleux dal 2023. La proposta di matrimonio è arrivata a novembre del 2025 e a febbraio del 2026 si sono sposati.

Nata a Parigi il 19 giugno 2001, Alexandra Saint Mleux è cresciuta a Montecarlo, dove è nato Charles Leclerc. In Francia, Alexandra ha studiato Storia dell'arte. È attiva nel mondo della moda e anche sui social, con i suoi 5,7 milioni di follower su Instagram.