Giorgia Palmas: “Fare figli naturalmente dopo i 40 anni è possibile, a noi è successo”

Dopo aver annunciato di essere in attesa del terzo figlio, Giorgia Palmas, 44 anni, racconta sui social che la gravidanza è arrivata naturalmente, senza ricorrere a cure particolari, come la fecondazione assistita. "Fare figli naturalmente dopo i 40 anni è possibile o serve sempre un aiuto?": le chiede un follower a cui la showgirl risponde: "Nel nostro caso è avvenuto naturalmente quindi è possibile". Giorgia Palmas aggiunge: "Fortunatamente oggi per chi desidera avere un figlio, se si hanno delle difficoltà, si può ricorrere a tanti aiuti diversi, la medicina ha fatto passi da gigante in tal senso. Buona fortuna a tutti".

Il parto è previsto per marzo 2027 e Giorgia Palmas aveva già spiegato che sarebbe stato un cesareo. Riguardo all'eventualità che il figlio nasca il 5 marzo, il giorno del suo compleanno, la showgirl dice: "L'idea che potesse nascere nel giorno del mio compleanno mi sarebbe piaciuta, ma secondo mia figlia Mia ognuno dovrebbe avere il proprio giorno. Quindi, dal momento che sarà un cesareo programmato, potendo scegliere, non dovrebbe essere il giorno del mio compleanno".

Già mamma di Sofia, nata nel 2008 dalla precedente relazione con Davide Bombardini, e di Mia, avuta nel 2020 con il marito Filippo Magnini, Giorgia Palmas aveva parlato a Verissimo della sua terza gravidanza, arrivata all'età di 44 anni: "Ci avevamo provato due o tre anni fa, ma non era successo. Quando ho avuto un ritardo non ho pensato di essere incinta proprio perché ci avevamo già provato e anche perché 44 anni sono 44 anni".