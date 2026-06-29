Camilla è nata nell'agosto del 2025 , frutto di un amore che dura da oltre quindici anni: Gianmarco Tamberi, 34 anni, e Chiara Bontempi, 30, si sono conosciuti da adolescenti quando lei aveva 14 anni e lui 17. Si sono sposati a Pesaro nel settembre del 2022 .

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi celebrano il battesimo della piccola Camilla con una serie di scatti condivisi sui social. "Che la vita ti riservi sempre luce, amore e tanti giorni felici", scrive Chiara Bontempi nella didascalia del post.

Ospite a Verissimo, Chiara aveva raccontato il travaglio: "Ho fatto più di 30 ore di travaglio. Mi si erano rotte le acque, ma non partivano le contrazioni, quindi mi hanno dovuto indurre il parto. Alla fine però è andato tutto bene, ho fatto un parto naturale".

Il campione olimpico di salto in alto aveva parlato delle emozioni dei primi mesi da padre: "I primi mesi è stato un po' difficile capire cosa stesse succedendo. Poi c'è stato come un click e da quel momento ogni cosa che sembrava un peso - cambiarla, cullarla per farla dormire, farla smettere di piangere - è diventata qualcosa che non vedo l'ora di fare. Quando non sono con lei mi manca da morire".

Tamberi e Bontempi avevano anche parlato del nuovo equilibrio di coppia dopo l'arrivo di Camilla: "Ci stiamo lavorando. È stato uno stravolgimento importante". Alla domanda su un possibile secondo figlio, Chiara Bontempi aveva risposto: "Prima avrei detto un no categorico, adesso dico sì, ma dopo le Olimpiadi di Los Angeles 2028".