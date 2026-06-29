Nel video, Marco raggiunge Jessica davanti a una cascata e i due si baciano: "Ogni storia d'amore è bella… la nostra sta per dare il benvenuto al suo più grande capitolo ", scrivono a corredo.

Marco Verratti e Jessica Aidi diventeranno genitori . Dopo quasi cinque anni di matrimonio, il calciatore e la modella hanno annunciato la gravidanza con un reel pubblicato sui social.

A Verissimo, la modella aveva già raccontato la proposta di matrimonio arrivata in Marocco: "Non me lo aspettavo. All'inizio non avevo nemmeno capito. Eravamo nel deserto e a un certo punto si è illuminata la scritta J cuore M e io ho pensato che fosse I love Marrakesh. Più che emozionata, ero scioccata".

La cerimonia era stata celebrata in forma intima: "È stato un matrimonio molto intimo, c'erano solo una sessantina di persone. La famiglia e gli amici più intimi. Eravamo tra di noi", aveva spiegato Jessica Aidi a Verissimo.