Marco Verratti e Jessica Aidi diventeranno genitori. Dopo quasi cinque anni di matrimonio, il calciatore e la modella hanno annunciato la gravidanza con un reel pubblicato sui social.
Nel video, Marco raggiunge Jessica davanti a una cascata e i due si baciano: "Ogni storia d'amore è bella… la nostra sta per dare il benvenuto al suo più grande capitolo", scrivono a corredo.
A Verissimo, la modella aveva già raccontato la proposta di matrimonio arrivata in Marocco: "Non me lo aspettavo. All'inizio non avevo nemmeno capito. Eravamo nel deserto e a un certo punto si è illuminata la scritta J cuore M e io ho pensato che fosse I love Marrakesh. Più che emozionata, ero scioccata".
La cerimonia era stata celebrata in forma intima: "È stato un matrimonio molto intimo, c'erano solo una sessantina di persone. La famiglia e gli amici più intimi. Eravamo tra di noi", aveva spiegato Jessica Aidi a Verissimo.
La storia d'amore tra i due era nata in modo del tutto casuale: "L'ho conosciuto nel ristorante in cui lavoravo. Ma non ci siamo parlati subito. Abbiamo iniziato a parlare dopo un po' perché lui veniva spesso". Dopo quell'incontro, Jessica aveva lasciato temporaneamente Parigi: "Avevo già in programma di partire quindi ho lasciato Parigi per trasferirmi a New York. Ma dopo un anno e mezzo sono tornata indietro".