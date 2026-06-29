Kate Middleton ha portato a termine la Three Peaks Challenge, la celebre sfida di trekking che prevede la scalata delle vette più alte di Inghilterra, Scozia e Galles nell'arco di 24 ore.

La principessa del Galles ha affrontato la scalata per sostenere il Royal Marsden Hospital, la struttura in cui è stata curata per il cancro, e raccogliere fondi per la Royal Marsden Cancer Charity.

"Ho affrontato la sfida Three Peaks Challenge, non solo come un'impresa fisica, ma come una possibilità di esplorare la vita oltre la diagnosi e di dare qualcosa in cambio. La Royal Marsden è un luogo che ha un grande significato per me", sono le parole scritte da Kate Middleton su Instagram.

Sui social, condividendo uno scatto dalla cima del Ben Nevis, la principessa ha raccontato il significato personale della sfida: "Il cancro non colpisce solo il corpo. Cambia il modo in cui pensi e senti e influenza profondamente ogni aspetto della vita. Lo so per esperienza personale e so che il percorso durante e dopo le cure richiede molto più della sola medicina".