Il calciatore e la compagna hanno celebrato il primo anno di vita di Leo

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante festeggiano il primo compleanno del figlio (Instagram_@alessiaelefante)

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante hanno celebrato il primo compleanno del figlio Leo. Per il nuovo portiere del Manchester City e della Nazionale Italiana è stata una giornata indimenticabile, vissuta in famiglia per festeggiare il primo anno di vita del piccolo Leo. Sui profili della coppia, Donnarumma e Alessia Elefante hanno condiviso un carosello di foto legate al party, a tema Topo Gigio.

Il primogenito della coppia è nato il 13 settembre 2024, qualche mese più tardi rispetto alla proposta di matrimonio che il calciatore aveva fatto alla fidanzata Alessia Elefante, con cui è insieme dal 2016. L'ex portiere del Milan aveva chiesto la mano della interior designer in una magica location nel cuore di Parigi, città in cui hanno vissuto nell'ultimo periodo prima di trasferirsi in Inghilterra. Proprio di recente, la coppia ha festeggiato il battesimo di Leo il 24 luglio 2025.

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante: la storia d'amore e il figlio Leo

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante si conoscono fin da quando erano bambini e sono ufficialmente legati dal 2016. La notizia dell'arrivo del fiocco azzurro in casa Donnarumma risale al maggio del 2024, quando la coppia ha annunciato l'arrivo del primo figlio, nato poi a settembre. "Entusiasta di creare una vita di ricordi insieme", aveva scritto il portiere a corredo dei primi scatti del primogenito.