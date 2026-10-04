Dalla fine della storia d'amore con Pamela Camassa all'amore oggi: Filippo Bisciglia si è raccontato a Verissimo.

"Eravamo diventati fratello e sorella, eravamo diventati amici, però l'amore c'è sempre stato", ha detto il conduttore, 49 anni, riguardo alla fine della lunga relazione con Pamela Camassa, a cui è stato legato dal 2008 al 2025. Filippo Bisciglia ha ammesso di aver tradito in passato l'ex compagna: "Io un po' di anni fa qualche cavolata l'ho fatta, ma l'ho confessata. Mi aveva perdonato. In 18 anni sbaglia anche l'uomo delle coppie".



Oggi Pamela Camassa è legata a Stefano Russo. Riguardo alla nuova relazione dell'ex compagna, Filippo Bisciglia ha detto: "Sono felicissimo di vederla felice". Anche il conduttore si è detto pronto a riaprire il suo cuore all'amore: "Grazie a una persona speciale ho capito che posso ancora vivere le farfalle nello stomaco. Il mio cuore è pronto per battere ancora, forte".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Filippo Bisciglia a Verissimo.







