Federica Pellegrini svela cosa ha scoperto in tre mesi da mamma bis

Dopo essere diventata mamma per la seconda volta, Federica Pellegrini svela sui social cosa ha imparato nei suoi primi tre mesi da mamma bis. "Ho scoperto che si può allattare ogni tre ore, che alla sera nel dubbio comunque piangono, che possono dormire anche di giorno", scrive la campionessa di nuoto, 37 anni, pubblicando uno scatto con la seconda figlia Rachele.



Federica Pellegrini ha scoperto inoltre: "Il grandissimo potere del tiralatte (più autonomia senza viaggi per lei inutili appresso alla mamma), che posso cambiarmi anche 10 magliette al giorno, che i nonni sono un ottimo diversivo". La campionessa conclude così il suo elenco: "Ho scoperto che la casa si sistema dalle 22 in poi, che è proprio vero che ogni bimbo è differente e noi saremo di conseguenza dei genitori diversi, più preparati forse, ma differenti".