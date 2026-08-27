Federica Brignone, le parole dopo l'intervento: "Operazione riuscita"

Federica Brignone condivide su Instagram i risultati dell'intervento chirurgico a cui si è sottoposta per superare i problemi alla gamba. " Operazione riuscita, ferraglia tolta, ginocchio pulito e sto bene !", scrive sui social la campionessa, a corredo di alcuni scatti che la immortalano prima e dopo l'intervento. Quindi, Federica Brignone suona la carica: "Qualche giorno di stampelle e poi si ricomincia con la fisio! Grazie a tutti per i messaggi".

Martedì 25 agosto, Federica Brignone aveva annunciato sui social una nuova operazione chirurgica, al fine di eliminare del tutto il dolore provato alla gamba durante l'attività sciistica. "La mia gamba continua a migliorare, ma purtroppo facendo alcune attività e sugli sci ho ancora dolore", aveva scritto.



"Con il team medico, abbiamo deciso di intervenire chirurgicamente. L'obiettivo principale sarà rimuovere la placca e fare una pulizia della zona, con la possibilità di intervenire anche sul menisco. Quest'ultima decisione verrà presa direttamente durante l'operazione di questo pomeriggio".



I problemi riscontrati alla gamba sono legati alla brutta caduta rimediata nell'aprile 2025, durante i Campionati Italiani, quando aveva riportato una frattura pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre a una lesione del comparto capsulo-legamentoso mediale e una lesione del legamento crociato anteriore.



Un incidente che, però, non l'aveva frenata da un recupero lampo che le ha permesso di rimettere gli sci e prendere parte alle Olimpiadi di Milano-Cortina, dove ha conquistato la medaglia d'oro nel SuperG.

Federica Brignone, la risalita dopo l'infortunio

A un mese di distanza dall'infortunio, la sciatrice si era raccontata in collegamento con Verissimo: "Ricordo un po' tutto di quel momento. Stavo sciando tranquillamente, stavo facendo il mio, non stavo facendo niente di particolare o rischioso. Ero concentrata, ero nel mio ambiente. Mi sono subito accorta di essermi fatta male. Ho sentito subito dolore e sono arrivati i soccorsi. Non ho ancora voluto rivedere la caduta. Non trovo il nesso nel farlo. Ho accettato di essermi fatta male, non ho fatto niente di speciale o qualcosa di sbagliato. Il nostro sport a volte va così".