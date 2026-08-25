Federica Brignone, nuovo intervento alla gamba: "Ho ancora dolore"

Federica Brignone annuncia su Instagram un imminente intervento chirurgico. "La mia gamba continua a migliorare, ma purtroppo facendo alcune attività e sugli sci ho ancora dolore", ha spiegato la campionessa italiana dello sci, che nell'aprile 2025 aveva rimediato un gravissimo infortunio durante i Campionati Italiani, riportando una frattura pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre a una lesione del comparto capsulo-legamentoso mediale e una lesione del legamento crociato anteriore.



Dopo la brutta caduta che aveva messo a repentaglio la sua carriera, Federica Brignone si era resa protagonista di un'incredibile recupero che l'aveva portata fino alla medaglia d'oro nel SuperG alle Olimpiadi di Milano-Cortina.



A distanza di pochi mesi da quello storico successo, Federica Brignone si prepara a un nuovo intervento. "Con il team medico, abbiamo deciso di intervenire chirurgicamente. L'obiettivo principale sarà rimuovere la placca e fare una pulizia della zona, con la possibilità di intervenire anche sul menisco. Quest'ultima decisione verrà presa direttamente durante l'operazione di questo pomeriggio".



Infine, la sciatrice promette: "Vi terrò aggiornati".

Federica Brignone, la risalita dopo l'infortunio

A un mese di distanza dall'infortunio, la sciatrice si era raccontata in collegamento con Verissimo: "Ricordo un po' tutto di quel momento. Stavo sciando tranquillamente, stavo facendo il mio, non stavo facendo niente di particolare o rischioso. Ero concentrata, ero nel mio ambiente. Mi sono subito accorta di essermi fatta male. Ho sentito subito dolore e sono arrivati i soccorsi. Non ho ancora voluto rivedere la caduta. Non trovo il nesso nel farlo. Ho accettato di essermi fatta male, non ho fatto niente di speciale o qualcosa di sbagliato. Il nostro sport a volte va così".