Ermal Meta, l'intervista in 100 secondi

"Mi sono svegliato un giorno con la casa piena di persone. È stato un grande regalo": Ermal Meta ha parlato a Verissimo della paternità e dell'amore per le sue tre figlie.

"Ho sempre pensato di non volere avere figli, mi dicevo: 'Al massimo adotterò'. Questo pensiero mi ha accompagnato per tanto tempo. Poi è arrivata Fortuna e contemporaneamente Klodjana e Lumturije. Forse Dio ha altri piani per le persone e i nostri piani vanno a farsi benedire. E forse è giusto così", ha detto il cantante, 44 anni, che, dopo essere diventato papà di Fortuna nel 2024, ha accolto le figlie adottive Klodjana e Lumturije, di 19 anni.



È stata una frase di Klodjana e Lumturije a far breccia nel cuore di Ermal Meta tanto da desiderare che diventassero sue figlie: "Quando le persone vanno negli orfanotrofi, vogliono conoscere bambini piccoli, perché, chi vuole adottare, di solito, vorrebbe un bambino piccolo, quelli grandi vengono messi da parte. Loro mi dissero: 'A noi grandi non ci vuole mai nessuno'. Questa frase ha fatto breccia nel mio cuore. Ho pensato: 'Forse vi voglio io'".



Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Ermal Meta a Verissimo.