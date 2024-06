Ermal Meta lascia l’ospedale con la figlia Fortuna

Ermal Meta ha lasciato l'ospedale dopo la nascita della figlia Fortuna, venuta alla luce lo scorso 19 giugno.

"Nuova vita. Fortuna", ha scritto il cantante di 43 anni a corredo di un video condiviso su TikTok con in sottofondo le note del suo singolo Mediterraneo, tratto dal suo ultimo album Buona Fortuna, dedicato proprio alla figlia.

"La mia mano non è mai stata così grande, e nemmeno il cuore", aveva scritto, invece su Instagram, il giorno della nascita della figlia il cantante, che aveva aveva annunciato che sarebbe diventato papà lo scorso aprile, sempre con uno scatto sui social: "Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l'estate".

Ermal Meta e l'emozione di diventare papà a Verissimo: "Questo è il momento più bello della mia vita"

Ospite a Verissimo, Ermal Meta aveva condiviso le sue emozioni di diventare papà: "Sto per diventare papà e questo è il momento più bello e significativo della mia vita, sta per iniziare una bella avventura. Mi figlia si chiamerà Fortuna Marie, un nome importante, ma rappresenta proprio questo per me e sua madre. A lei ho dedicato il mio album che si intitola Buona Fortuna: Non potevo fare diversamente perché ho scoperto che sarei diventato papà quando stavo lavorando al disco".

Ermal Meta aveva parlato anche dell'amore per la compagna: "Anche Chiara è felicissima. Lei mi ha fatto capire cos'è l’amore, che non è guardarsi negli occhi, ma guardare lo stesso orizzonte, a volte tenendosi per mano, altre volte semplicemente percependo che l'altra persona è vicina a te".