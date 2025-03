Un'esplosione di talento e fascino che sa sempre come incantare il pubblico: Elodie sarà ospite a Verissimo, domenica 9 marzo alle 16.00 su Canale 5.

Reduce dal Festival di Sanremo dove ha conquistato il pubblico grazie alla sua Dimenticarsi alle 7, la cantante romana è pronta a tornare al cinema dopo il successo di Ti mangio il cuore, con cui vinse il David di Donatello per la miglior canzone.

Il momento d'oro di Elodie

Elodie Di Patrizi sta vivendo un periodo d'oro per la sua carriera: quest'anno, infatti, è stata protagonista del calendario Pirelli 2025, per poi tornare per la quarta volta sul palco del Festival di Sanremo e al cinema, dove si è divertita a prestare la sua voce graffiante a Sarabi, la leonessa del film Mufasa - Il re leone. Ora prima del suo The Stadium Show 2025, che la vedrà impegnata per la prima volta allo stadio San Siro di Milano e al Maradona di Napoli l'8 e il 12 giugno 2025, Elodie è pronta a tornare da protagonista sul grande schermo. Sarà, infatti, Giada nel film Gioco pericoloso di Lucio Pellegrini, in uscita nelle sale il 13 marzo.

Elodie e la storia d'amore con Andrea Iannone

Non solo successi in campo professionale, per Elodie è un periodo particolarmente felice anche dal punto di vista sentimentale. In un'intervista a Verissimo del settembre del 2022, Elodie aveva parlato dell'inizio della sua frequentazione con il pilota Andrea Iannone con cui è insieme da quasi tre anni: "Stiamo bene, parliamo molto, dobbiamo darci il tempo di conoscerci". Di recente, la cantante ha parlato del suo desiderio di diventare madre: "Ci sto pensando. Ho anche preso in considerazione l'ipotesi di congelare gli ovuli. Fino a oggi mi ha frenato la paura di non essere una brava madre, di non riuscire a conciliare maternità e carriera".