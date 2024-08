Elodie protagonista del calendario Pirelli: “Era un sogno”

La cantante racconta in alcune interviste l'emozione di essere una delle protagoniste di The Cal 2025: "Quando mi hanno chiamata non ci credevo"

Con il calendario Pirelli, Elodie ha realizzato un sogno. A rivelarlo è la stessa cantante e attrice, 34 anni, in alcune interviste concesse ai principali quotidiani nazionali. "Non credevo che tra le italiane potessero scegliere me, era un sogno, ma affrontato come faccio io: senza che diventi un'ossessione, continuando a vivere la quotidianità insieme a persone che mi fanno stare bene. Fiduciosa che il sogno prima o poi si avveri", ha detto al Corriere della Sera.

A La Stampa ha aggiunto: "Il fatto di esserci mi emoziona e mi stupisce, nella storia di The Cal ci sono state donne che hanno fatto la differenza. Quando mi hanno chiamata non ci credevo. L'ho sempre seguito, adesso ci sono. La vita mi ha abituato alle sorprese".

A chi la critica considerando "operazioni del genere un retaggio maschilista", Elodie risponde sempre sulle pagine di La Stampa: "Questo Pirelli è molto interessante perché ci sono donne, uomini, transgender. L'idea è di dare piacere agli occhi di tutti, non solo a quelli degli uomini. Comunque il corpo fa parte di quello che sono, io sono stata educata alla libertà di espressione e di movimento con il corpo".

Riguardo al rapporto con il suo corpo, aggiunge: "Mio padre e mia madre hanno sempre avuto un rapporto sereno con il proprio corpo anche in relazione a noi figlie. Noi siamo nudi, i vestiti li abbiamo inventati, il corpo è bello, vivo e va mostrato in maniera naturale non in quanto oggetto, ma in quanto soggetto. È la casa di quello che siamo e io lo vivo con questo spirito".

Per Elodie, giocare con la sensualità e il proprio corpo non è sinonimo di ostentare o di puntare solo sulla bellezza: "Io non mi vedo così bella, mi sento particolare e dolce". Di se stessa rivela: "Sono molto dolce, gioco a essere seducente, ma io sono una patata nella quotidianità. Non sono così legata alla femminilità. Sono buffa e sempre in tuta".

Al quotidiano torinese, la cantante e attrice svela una curiosità: "Non so perché ma ogni anno cambio casa. Sto già odiando la casa dove sono, comprata da poco. Mi annoio e poi gli oggetti diventano troppi, sembra che mi entrino nella testa, mi soffocano. Così li regalo ai vicini o agli amici, a chi passa per strada. Chiunque entra in casa mia deve andare via con qualcosa. Strano ma vero".