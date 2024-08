Elodie sarà nel calendario Pirelli 2025: il video-annuncio sui social

La cantante ha annunciato con video sui social di essere una dei 12 talenti che interpreteranno The Cal 2025

Elodie sarà protagonista del calendario Pirelli 2025. Ad annunciarlo è stata la stessa cantante sui social con un video in cui cammina su una spiaggia delle Keys Island, l'arcipelago in Florida vicino a Miami. Sull'accappatoio bianco è ricamato l'annuncio: The Cal 2025.

Elodie sarà dunque una dei 12 talenti che interpreteranno il calendario Pirelli 2025, un mese ciascuno come da tradizione. Le foto dell'iconico calendario sono state affidate quest'anno all'artista americano Ethan James Green e sono state scattate tra maggio e giugno. Top secret al momento gli altri talenti. The Cal 2025 sarà presentato a Londra a novembre. Al momento è stato solo rivelato che sarà caratterizzato da un 'ritorno alla sensualità'.

Cantante, modella e attrice, Elodie, 34 anni, ha appena terminato le riprese del film Fuori di Mario Martone, incentrato sulla vita della scrittrice Goliarda Sapienza. Il cast è tutto al femminile con Valeria Golino e Matilda De Angelis. Elodie ha recitato anche nel film Ti mangio il cuore, vincitore del David di Donatello per la migliore canzone originale.