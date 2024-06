Elodie e la maternità: "Sto pensando di congelare gli ovuli"

Instagram @elodie

Elodie ha parlato del suo amore per Andrea Iannone e del desiderio di diventare mamma in un'intervista a Vanity Fair. A proposito di una possibile maternità la cantante ha dichiarato: "Ci sto pensando. Ho anche preso in considerazione l'ipotesi di congelare gli ovuli. Fino a oggi mi ha frenato la paura di non essere una brava madre, di non riuscire a conciliare maternità e carriera, a cui non voglio rinunciare, di subire la vita che viene stravolta. La verità è che ho 34 anni eppure me ne sento 16: è strano, sono donna quando realizzo progetti di lavoro importanti, per il resto sono una ragazzina che va in giro con la felpa con il cappuccio e crede di essere un po' Gian Burrasca". Parlando del suo rapporto con Andrea Iannone ha quindi aggiunto: "Ho bisogno di attenzioni, tantissime e Andrea me le dà. È dolce; lui comprende desideri, limiti, voglia di fare sempre di più sul lavoro. Ed è il mio migliore amico". "Io sono un po' un sergente con il mio compagno e con gli uomini che ho vicino. Per ogni gesto che mi fa suonare il campanello d’allarme del patriarcato pretendo spiegazioni. Sono convinta che soltanto sottolineando giorno dopo giorno gli atteggiamenti sbagliati, questi possano essere corretti", ha aggiunto la cantante. Elodie al momento non pensa a un possibile matrimonio con il motociclista: "Non ho mai sognato l'abito bianco, nemmeno da ragazza, quando già mi disturbava l'idea che una donna andasse via di casa solo dopo essersi sposata. Poi mi suona strano che due innamorati debbano firmare un contratto, dovrebbe essere sufficiente stare insieme per far valere i diritti di coppia".

Elodie parla a Verissimo del suo amore per Andrea Iannone e di una possibile maternità

Legata ad Andrea Iannone dal 2022, Elodie aveva parlato della sua relazione a Verissimo: "Io e Andrea stiamo bene insieme, parliamo molto, dobbiamo darci il tempo di conoscerci. Lui è un bravo corteggiatore". Mentre a proposito di una possibile maternità, aveva aggiunto: "Al momento non ci penso spesso ma non voglio negarmi l'idea della famiglia".