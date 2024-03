Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno festeggiato il 14esimo compleanno del figlio Nathan Falco. "Quattordici anni di amore incondizionato", ha scritto su Instagram la conduttrice, aggiungendo un cuore a corredo di alcuni scatti a Monte Carlo con l'ex marito e il loro primogenito davanti alla torta di compleanno. "Tanti auguri Nathan Falco, ti amiamo", ha aggiunto Flavio Briatore, che ha condiviso sui social altre foto dei festeggiamenti, poi commentate dall'ex moglie con tanti cuori.

Elisabetta Gregoraci ha poi dedicato tenere parole a Nathan Falco: "Da ormai quattordici anni il 18 marzo porta in me un'emozione senza eguali. Oggi ti guardo, vedo quanto sei cresciuto, vedo il nostro legame cambiare forma ma rimanere saldo e indissolubile, vedo tutte le tappe che abbiamo condiviso e vedo quello che son diventata io grazie a te". "Hai saputo rendermi la vita meravigliosa, perché in fondo la mia fortuna è stata ed è ogni giorno averti. In tutto quello che vorrai fare, io sarò sempre a fianco a te. Buon compleanno vita mia. Ti amo Nathan. La meraviglia di essere simili nel cuore e nell'anima", ha scritto ancora Elisabetta a corredo di alcune immagini con il figlio.

Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco parlano del loro rapporto a Verissimo

Ospiti a Verissimo, Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco avevano parlato del loro rapporto. La showgirl aveva raccontato un simpatico aneddoto: "Ad agosto Nathan si è presentato con un dolcevita… mi sono preoccupata. Ho chiesto cosa fosse successo. Ha abbassato il dolcevita e ho visto il collo viola. Non ho capito subito, pensavo avesse bisticciato, si fosse picchiato con qualcuno. Lui mi ha detto: Ma no mamma, sono succhiotti". "Poi ho visto una cosa tenerissima: un video su TikTok in cui Nathan ballava con una ragazzina e, dopo essersi abbracciati, si baciavano", aveva aggiunto Elisabetta. "Non sono fidanzato, ma ho il cuore occupato", gli aveva fatto eco Nathan Falco, che a ottobre aveva visitato con la madre un college in Svizzera, dove dovrebbe studiare dal prossimo anno scolastico su consiglio del papà Flavio Briatore. "Sarebbe un'occasione di vita molto importante per Nathan, ma io farò un po' più fatica a staccarmi da lui. Non sarebbe così distante da Monaco, dove viviamo, ma non lo vedrei dal lunedì al giovedì. Il papà è convinto di questa cosa, io un po' meno. Dall'altra parte Nathan potrebbe conoscere tanti nuovi amici, ma ci sono anche le regole da rispettare", aveva spiegato la showgirl. "Cambiare aria mi farà bene, soprattutto avrei più libertà", aveva replicato Nathan Falco, che a proposito del rapporto con i genitori aveva aggiunto: "Io ho un bel rapporto sia con mamma sia con papà. Mamma, però, dovrebbe cambiare i gusti musicali e dovrebbe lasciarmi fare l'orecchino".

Elisabetta Gregoraci a Verissimo: "Nathan è la priorità mia e di Flavio"

Elisabetta Gregoraci aveva parlato a Silvia Toffanin anche del suo rapporto con Flavio Briatore: "Io e Flavio abbiamo trovato un equilibrio. Quando ci siamo lasciati sei anni fa, abbiamo voluto continuare a essere una famiglia per il bene di nostro figlio. Oggi Nathan Falco è la nostra priorità".

"Io e Flavio abitiamo in due case a 500 metri di distanza l'uno dall'altra: ceniamo quasi sempre insieme e volte passiamo le vacanze insieme. Sono un'ex moglie inusuale: odio le guerre, i litigi, i dispetti, per cui non li ho mai messi in pratica. Nathan è sereno, forse anche perché non ha mai visto dinamiche spiacevoli", aveva aggiunto Elisabetta Gregoraci.