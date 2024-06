Elisabetta Gregoraci parla a Verissimo del suo rapporto con l'ex marito Flavio Briatore. "Sono un'ex moglie inusuale. Odio le guerre, i litigi, i dispetti, per cui non li ho mai messi in pratica", afferma la showgirl. Parlando delle loro vita da separati: "Abitiamo in due case a 500 metri di distanza l'uno dall'altra. Ceniamo quasi sempre insieme. A volte passiamo le vacanze insieme". Secondo Elisabetta Gregoraci a giovarne è soprattutto il loro figlio Nathan Falco, di 14 anni: "Nathan è sereno, forse anche perché non ha mai visto dinamiche spiacevoli". Per quanto riguarda la sua vita privata: "Cerco di tenerla riservata. Non è sempre semplice tenere tanti equilibri, ma cerco di fare del mio meglio". "Sto bene e sono felice", assicura la showgirl.