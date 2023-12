Flavio Briatore in vacanza con Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco

L'imprenditore ha condiviso sui social alcuni momenti in Kenya con l'ex moglie e il loro figlio

Flavio Briatore si è concesso una vacanza in Kenya, a Malindi, con Elisabetta Gregoraci e il loro figlio Nathan Falco, e ha pubblicato sui social alcuni momenti di relax in famiglia.

“Saluti da noi tre!”, ha scritto l’imprenditore su Instagram a corredo di uno scatto in riva al mare con l’ex moglie e il loro figlio di 13 anni, ed Elisabetta Gregoraci ha commentato con due emoticon di faccine con occhi a cuore.

La showgirl ha poi condiviso nelle sue storie su Instagram una foto di Nathan Falco, a corredo della quale, aggiungendo un cuore, ha scritto: “Il mio amore”.

“Oggi è stata un bellissima giornata, siamo stati in un posto che a me piace molto, e che io chiamo 'Paradiso'. Ero circondata dalla mia famiglia, dagli amici e da tanti bellissimi bambini”, ha poi aggiunto Elisabetta nelle sue storie.

Elisabetta Gregoraci parla a Verissimo del rapporto con Flavio Briatore e il loro figlio Nathan Falco

Elisabetta Gregoraci, a Verissmo aveva parlato del suo rapporto con Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco.

"Quando ci siamo lasciati, sei anni fa, io e Flavio abbiamo voluto continuare a essere una famiglia per il bene di nostro figlio. Io mi ritengo una ex moglie non usuale... ci vogliamo molto bene e abbiamo tanto rispetto l'uno dell'altra. Stiamo tanto tempo insieme, abitiamo vicini e ci organizziamo quando viaggiamo. Inevitabilmente le cose cambiano, ma abbiamo cercato di mantenere unita questa famiglia", aveva raccontato a Silvia Toffanin.

"Quando si mette al mondo un figlio è una grande responsabilità, e oggi Nathan Falco è la nostra priorità. Io e Flavio abbiamo trovato un equilibrio, anche se non è stato semplice raggiungerlo, ci abbiamo lavorato e la serenità di Nathan per noi è la cosa più importante, che siamo riusciti a costruire dopo la separazione", aveva aggiunto la showgirl, che aveva parlato anche del figlio.

"Nathan Falco è il mio tutto, sono follemente innamorata di mio figlio e lui è gelosissimo di me. Lui è un bambino molto maturo, indipendente, responsabile, ed è anche bravo a scuola. Sono serena, anche se è un po' difficile quando ti rendi conto che tuo figlio è diventato grande e ti accorgi che devi dargli un po' di libertà". E Nathan Falco aveva detto della madre: "È un po' severa, per esempio lo è nella scuola e mi controlla sempre il telefono, anche se io non glielo faccio controllare e cambio password".