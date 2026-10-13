Elisabetta Canalis sul suo cane Josie: "Adottarla è una delle cose più giuste che abbia mai fatto"

Da sempre sensibile al tema dell'adozione dei cani dai canili, Elisabetta Canalis condivide sui social una riflessione che riguarda la sua amata cagnolona Josie. "Lo sapete che se non avessi adottato al canile un cane di taglia grande come Josie non avrei mai avuto il coraggio di andare a dormire da sola in mezzo al niente o di uscire da sola alle 5 del mattino? - scrive la showgirl, 48 anni, a corredo di una storia Instagram in cui coccola il suo cane - I cani come lei sono una sicurezza in tante situazioni. Adottarla è stata una delle cose più giuste che abbia mai fatto".

Qualche tempo fa, Elisabetta Canalis aveva annunciato sui social di aver preso un nuovo impegno per migliorare la vita degli animali in cerca di una famiglia. "Sono una foster mom - aveva scritto e spiegato su Instagram - Significa che prendo dei cani dal canile e che li tengo con me fin quando non si trova un'adozione".