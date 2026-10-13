Elisabetta Canalis sul suo cane Josie: "Adottarla è una delle cose più giuste che abbia mai fatto"

Da sempre sensibile al tema dell'adozione dei cani dai canili, Elisabetta Canalis condivide sui social una riflessione che riguarda la sua amata cagnolona Josie. "Lo sapete che se non avessi adottato al canile un cane di taglia grande come Josie non avrei mai avuto il coraggio di andare a dormire da sola in mezzo al niente o di uscire da sola alle 5 del mattino? - scrive la showgirl, 48 anni, a corredo di una storia Instagram in cui coccola il suo cane - I cani come lei sono una sicurezza in tante situazioni. Adottarla è stata una delle cose più giuste che abbia mai fatto".
Qualche tempo fa, Elisabetta Canalis aveva annunciato sui social di aver preso un nuovo impegno per migliorare la vita degli animali in cerca di una famiglia. "Sono una foster mom - aveva scritto e spiegato su Instagram - Significa che prendo dei cani dal canile e che li tengo con me fin quando non si trova un'adozione".
Josie non è la prima cagnolona adottata da Elisabetta Canalis. Nell'aprile 2024 la showgirl ha adottato dal canile Charlie: "Ci ho pensato, ho fatto diverse inversioni a U e poi sono tornata indietro: qualcosa di Charlie mi aveva colpito, la sua voglia di vivere e la sua allegria, nonostante fosse chiuso in quella gabbia da dieci giorni insieme a tante anime perse che non dovrebbero trovarsi lì. Abbiamo deciso di aggiungere un posto a tavola e di fare di Charlie un nuovo membro della famiglia".
Elisabetta Canalis ha trasmesso l'amore per gli animali e per i cani anche alla figlia Skyler Eva, che a settembre ha compiuto 11 anni. Skyler Eva è nata dall'amore tra Elisabetta Canalis e il chirurgo statunitense Brian Perri, con cui la showgirl è stata sposata dal 2014 al 2023.
Ospite a Verissimo, Elisabetta Canalis ha parlato del legame profondo che ha con la figlia Skyler Eva: "Lei è come me, sotto tanti punti di vista. Mia figlia mi ha salvata in tanti momenti della mia vita in cui magari viaggiavo su altre frequenze, in cui ero un po' più giocherellona. Avere la responsabilità di una bambina che cresce, ti vede come modello e questo amore incredibile che tu provi nei suoi confronti fa sì che tu cerchi di dare sempre la versione migliore di te. E io spero di darla".