Elisabetta Canalis adotta un cagnolino dal canile: "Charlie è un nuovo membro della famiglia"

Elisabetta Canalis ha adottato un cagnolino e ha condiviso sui social la sua emozione per il suo arrivo in famiglia.

"Charlie, mi hai fregato anche tu come Nello e Megan! Vi presento Charlie, abbandonato a 10 anni come una scarpa vecchia al canile in cui i cani anziani non sono famosi per avere molte chance", ha scritto Elisabetta a corredo di un video in cui il nuovo arrivato gioca con gli amici a quattro zampe della showgirl.

"Ci ho pensato, ho fatto diverse inversioni a U e poi sono tornata indietro: qualcosa di Charlie mi aveva colpito, la sua voglia di vivere e la sua allegria, nonostante fosse chiuso in quella gabbia da dieci giorni insieme a tante anime perse che non dovrebbero trovarsi lì. Abbiamo deciso di aggiungere un posto a tavola e di fare di Charlie un nuovo membro della famiglia. Buona vita Charletto", ha aggiunto l'ex Velina di Striscia la Notizia, che lo scorso ottobre aveva condiviso su Instagram il suo dolore per la scomparsa della sua cagnolina Mia.

Elisabetta Canalis - che nel 2017 aveva dovuto dire addio anche al suo cane Piero, che assieme a Mia aveva formato il primo nucleo dei Pieri - da sempre si batte in difesa degli animali. Nel 2020 la showgirl aveva condiviso sui social una foto scattata per la campagna della Peta contro l'industria delle pellicce, per festeggiare i risultati ottenuti negli ultimi 30 anni dall'organizzazione no-profit a sostegno dei diritti animali, a corredo della quale aveva scritto: "Sono contenta, almeno in parte, di aver contribuito a questi cambiamenti che sogno sin da bambina, quando capii la sofferenza che c'era dietro dei capi assolutamente inutili".

Elisabetta Canalis, ospite a Verissimo nel 2021, aveva parlato della lettera che aveva scritto all'ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per chiedere la chiusura degli allevamenti degli animali da pelliccia.

"Non ho avuto una risposta. Poi il premier è cambiato, ma il Ministero della Salute ha deciso di prolungare la chiusura degli allevamenti degli animali da pelliccia. In Italia ne abbiamo otto: sono allevamenti di visoni, e insieme a Peta da sempre ho condiviso questa campagna anti-pellicce, e abbiamo ottenuto una mezza vittoria, ossia la chiusura momentanea di questi allevamenti", aveva raccontato Elisabetta Canalis.

La chiusura degli allevamenti è poi diventata definitiva per legge, anche se al momento è ancora incerto il destino dei visoni che hanno vissuto in queste strutture.

