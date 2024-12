Elisabetta Canalis: "Da oggi sono una foster mom"

La showgirl annuncia il suo nuovo impegno per gli animali: "Purtroppo in passato ho fallito più di una volta in questa impresa"

Da sempre sensibile al tema dell'adozione dei cani dai canili, Elisabetta Canalis annuncia il suo nuovo impegno per migliorare la vita degli animali in cerca di una famiglia. "Sono una foster mom, esattamente da oggi", scrive la showgirl, 46 anni.

Elisabetta Canalis spiega di cosa si tratta: "Significa che prendo dei cani dal canile e che li tengo con me fin quando non si trova un'adozione". Un impegno che in italiano si definisce stallo familiare. "Purtroppo in passato ho fallito più di una volta in questa impresa e i miei 'fallimenti' si chiamano Charlie e Megan, cani che dovevano essere 'di passaggio' a casa, ma che poi hanno deciso che potevo continuare a vivere con loro", rivela la showgirl.

In una serie di foto e video, Elisabetta Canalis presenta la cagnolina che sta ospitando in questo periodo: "La mia nuova inquilina si chiama Josie. Lei non lo sa, ma credo che ci sia una famiglia molto adatta che l’aspetta. Incrociamo le dita. Lei voleva solo uscire da quel canile spaventoso e triste in cui ci siamo incontrate, abbracciate e fatte una promessa, ovvero che li dentro Josie non ci sarebbe rimasta".

L'impegno di Elisabetta Canalis per gli animali

Elisabetta Canalis aveva annunciato lo scorso aprile di aver adottato dal canile Charlie. "Ci ho pensato, ho fatto diverse inversioni a U e poi sono tornata indietro: qualcosa di Charlie mi aveva colpito, la sua voglia di vivere e la sua allegria, nonostante fosse chiuso in quella gabbia da dieci giorni insieme a tante anime perse che non dovrebbero trovarsi lì. Abbiamo deciso di aggiungere un posto a tavola e di fare di Charlie un nuovo membro della famiglia. Buona vita Charletto", aveva scritto la showgirl presentando il nuovo arrivato.

Durante l'estate, Elisabetta Canalis aveva condiviso dei momenti insieme a Nello, adottato da un rifugio in Olbia, in Sardegna. "Dicevano: se lo prendi ti rovinerà tutti i viaggi. Grazie Nello per essere parte della nostra vita ogni giorno", aveva scritto la showgirl, lanciando anche un appello: "Adotta, non comprare".