Elisabetta Canalis, le vacanze con il cagnolino Nello adottato da un rifugio

Vacanze in famiglia per Elisabetta Canalis e fanno parte della famiglia anche i suoi membri pelosi. La showgirl ha pubblicato un video sui social della sua estate insieme alla figlia Skyler Eva, al compagno Georgian Cimpeanu e al cagnolino Nello, adottato in un rifugio in Olbia, in Sardegna.

Il video è arrivato in occasione della giornata mondiale del cane, che si è celebrata il 26 agosto. Ed è un bellissimo messaggio contro gli abbandoni dei cani, ancora frequenti in particolare in estate, e di sensibilizzazione per le adozioni degli animali. "Adotta, non comprare", è l'appello di Elisabetta Canalis nella didascalia del post. "Dicevano: se lo prendi ti rovinerà tutti i viaggi", ha scritto la showgirl, 45 anni, nel video, mostrando appunto come è possibile, invece, viaggiare anche con gli animali. Nella didascalia, Elisabetta Canalis ha poi aggiunto: "Grazie Nello per essere parte della nostra vita ogni giorno". La showgirl ha anche spiegato dove ha adottato il suo cane: "Nello arriva dal Rifugio fratelli minori "Lida Sezione Olbia", un posto dove la gente si sacrifica davvero per aiutare gli animali più sfortunati e per darli in adozione".

Nello non è il primo cane adottato da Elisabetta Canalis. Lo scorso aprile, la showgirl aveva condiviso un video in cui raccontava la storia di Charlie, adottato da un canile. "Charlie, mi hai fregato anche tu come Nello e Megan! Vi presento Charlie, abbandonato a 10 anni come una scarpa vecchia al canile in cui i cani anziani non sono famosi per avere molte chance", aveva spiegato Elisabetta Canalis.

"Ci ho pensato, ho fatto diverse inversioni a U e poi sono tornata indietro: qualcosa di Charlie mi aveva colpito, la sua voglia di vivere e la sua allegria, nonostante fosse chiuso in quella gabbia da dieci giorni insieme a tante anime perse che non dovrebbero trovarsi lì. Abbiamo deciso di aggiungere un posto a tavola e di fare di Charlie un nuovo membro della famiglia. Buona vita Charletto", aveva aggiunto la showgirl, mostrando l'arrivo di Charlie a casa e la conoscenza con gli altri "fratelli pelosi", tra cui proprio Nello.

