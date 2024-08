I Vip e l'amore per i cani raccontato a Verissimo

Da Ornella Vanoni a Vanessa Incontrada: tanti Vip hanno parlato a Verissimo dell'amore per i loro amici a 4 zampe. Riviviamo i loro racconti in occasione della giornata mondiale del cane

Il 26 agosto è la giornata mondiale del cane. Da Ornella Vanoni a Vanessa Incontrada: negli anni tanti personaggi famosi hanno presentato a Verissimo i loro cani o hanno condiviso l'amore per gli amici a quattro zampe.

Benedicta Boccoli ha raccontato di aver scoperto il tumore al seno grazie alla sua cagnolina: "Lei mi odorava sempre un punto del seno. Odorava, andava via, ci ripensava, tornava indietro e ri-odorava. Io non capivo. Credo che lei sentisse un odore diverso dal mio naturale. Un giorno, giocando, sempre la mia cagnolina mi ha dato una zampata e mi è venuto un lividino proprio in quel punto. Casualmente quando sono andata a fare la mammografia ho chiesto di guardare bene sotto quel lividino e lì hanno scoperto il tumore".

"I cani sono la mia vita. Ho sempre avuto cani e voglio sempre averli attorno, perché sono come i bambini: la purezza", aveva detto Carolyn Smith, il cui cagnolino Scotty ha avuto un ruolo importante nella scoperta della malattia della coreografa. Victoria Cabello ha presentato a Verissimo il suo Cocker, Silvano: "È il mio amore da undici anni: la relazione più duratura che abbia avuto".

Nel video sopra, i Vip parlano a Verissimo dell'amore per i loro cani.