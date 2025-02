Clizia Incorvaia, 44 anni, condivide sui social alcuni momenti del figlio Gabriele insieme alla nonna Eleonora Giorgi. "Non so se siano il dolore e la sofferenza a unire di più, in alcuni momenti, una famiglia. Ma spesso accade che quando scopri che il tempo a disposizione è contato, decidi di spingere sull'acceleratore e vivere al massimo questo viaggio chiamato vita", è la toccante dedica che accompagna le immagini, tra cui uno scatto e un video di Eleonora Giorgi con il nipotino - figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro - oltre alla copertina di Non ci sono buone notizie, il libro in cui Andrea Rizzoli ha ripercorso proprio la malattia della mamma.

Ospite a Verissimo lo scorso 2 febbraio, Eleonora Giorgi era tornata a parlare della sua lotta contro il tumore al pancreas: "Hanno scoperto una metastasi nel cervello, mi sono dovuta sottoporre alla radiochirurgia". Per quanto riguarda invece le cure palliative, di cui aveva parlato a inizio gennaio, l'attrice, 71 anni, ha spiegato a Verissimo di averle rifiutate al momento: "Ho rifiutato la chemioterapia palliativa perché la chemioterapia mi ha comportato tanti problemi allo stomaco, mi provocava nausea. Anche se quella palliativa sarebbe più leggera, aggredirebbe comunque di nuovo il sistema digestivo. Sono molto restia, non vorrei turbare il mio fragile equilibrio".

Nel video sotto, i momenti salienti dell'ultima intervista di Eleonora Giorgi a Verissimo.