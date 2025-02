Andrea Rizzoli parla dell’anno più difficile, ma allo stesso tempo più intenso, vissuto insieme a sua madre Eleonora Giorgi, che sta lottando contro un tumore al pancreas: "Questo percorso - doloroso per mia madre - è stato meraviglioso per noi"

"Penso che mamma sia molto serena. Ha la serenità di chi ha fatto tutto quello che doveva fare, quindi ora può vivere tranquilla", dice Andrea Rizzoli, di quasi 45 anni, nato dal matrimonio di Eleonora Giorgi e Angelo Rizzoli, quest'ultimo scomparso nel 2013. Nonostante sia stato un anno complicato per la loro famiglia, Andrea Rizzoli dice: "Sicuramente è stato anche l'anno più bello della nostra vita. Abbiamo vissuto tutto alla massima velocità, concentrandoci sul bene e tralasciando il male. Abbiamo cercato di non permettere al male di farci del male, abbiamo cercato di guardare solo al bene". Oggi Andrea Rizzoli assicura di non avere rammarichi: "Questo percorso - doloroso per mia madre - è stato meraviglioso per noi perché abbiamo avuto il tempo di dire quello che volevamo dirci".