Eleonora Giorgi, la lotta contro il tumore: "Hanno scoperto una metastasi nel cervello"

Eleonora Giorgi torna a Verissimo per aggiornare i fan sulla sua lotta contro il tumore al pancreas. "Hanno scoperto una metastasi nel cervello, mi sono dovuta sottoporre alla radiochirurgia". Per quanto riguarda le cure palliative, di cui l'attrice, 71 anni, aveva parlato nella scorsa intervista a Verissimo: "Ho rifiutato la chemioterapia palliativa perché la chemioterapia mi ha comportato tanti problemi allo stomaco, mi provocava nausea. Anche se quella palliativa sarebbe più leggera, aggredirebbe comunque di nuovo il sistema digestivo. Sono molto restia, non vorrei turbare il mio fragile equilibrio". Nonostante tutto Eleonora Giorgi non perde la speranza. "Non sono rassegnata, sono serena e aperta a tutto, anche ai miracoli", afferma l'attrice, riferendosi a un farmaco che, se messo sul mercato, potrebbe potenzialmente aiutarla: "Negli Stati Uniti ha tutte le certificazioni per essere approvato, manca il timbro e la firma". "Dovrei chiamare Donald Trump per chiedergli di farlo approvare dalla Food and Drug Administration", aggiunge Eleonora Giorgi con l'ironia che non ha mai perso. "Non provo rabbia per fortuna per quello che mi è successo. Tutta questa situazione mi spinge ad amare ancora di più: la mia famiglia, i miei figli, il mio nipotino", conclude l'attrice.