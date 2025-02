Eleonora Giorgi, l’intervista in 100 secondi

Ospite a Verissimo, Eleonora Giorgi è tornata a parlare della sua lotta contro il tumore al pancreas e ha aggiornato tutti sulla situazione: "Hanno scoperto una metastasi nel cervello, mi sono dovuta sottoporre alla radiochirurgia". L'attrice, 71 anni, ha parlato anche di amicizia e ha raccontato con emozione: "Sono riuscita ad andare alla presentazione del libro di Andrea. Sono davvero grata col cuore per i tanti amici e amiche che ho visto convenire lì". Eleonora Giorgi ha poi spiegato di non essersi rassegnata, ma di sentirsi piuttosto aperta a tutto, persino “ai miracoli". "L’altra sera avevo dei dolori terribili, la schiena, la pancia, le metastasi. Alle 8 di sera sul divano, un inferno. Avevo preso il cortisone, ma non l'avevo collegato, il cortisone ci mette molto ad agire. Di colpo stavo benissimo, ma talmente bene che due ore dopo, alle 10, mi sono suggestionata e ho detto: Non ho più niente, allora è vero che succedono i miracoli”. Spazio anche a parole dolci per la sua famiglia: "Sono così fortunata con questi miei due figli. Anche con i miei fratelli e il mio nipotone Gianluca, che non lo cito mai e che è il mio bastone, il mio sorriso, il mio aiuto e la mia forza. È un anno e mezzo che si è preso uno spazio enorme e non mi molla mai, grazie Gianluca".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Eleonora Giorgi a Verissimo.