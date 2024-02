Eleonora Giorgi con il nipotino: "Al parco con Gabri, la mia grande felicità"

"Per il resto si tiene duro", l’attrice, che sta lottando contro un tumore al pancreas, condivide sui social un dolce momento con il nipotino, avuto dal figlio Paolo Ciavarro con Clizia Incorvaia

Eleonora Giorgi ha condiviso sui social un tenero momento con il nipotino Gabriele, primogenito del figlio Paolo Ciavarro e di Clizia Incorvaia. "Al parco con Gabri, la mia grande felicità!", ha scritto l’attrice di 70 anni, aggiungendo un cuore a corredo della foto con il piccolo Gabriele, che il 19 febbraio compirà 2 anni.

"Per il resto si tiene duro…", ha aggiunto Eleonora Giorgi, che a novembre ha scoperto di avere un tumore al pancreas. "Amori miei", ha commentato, aggiungendo l'emoticon di un cuore, Clizia Incorvaia.

Eleonora Giorgi parla a Verissimo della sua lotta contro il tumore: "Ho paura ma lotterò e voglio vivere il presente"

Ospite a dicembre a Verissimo, Eleonora Giorgi aveva parlato della sua lotta contro il tumore del suo percorso di cure, dopo aver ricevuto la diagnosi.

"Ho scoperto di avere un tumore per puro caso. Stavo facendo un'ecografia al seno quando mi è venuto un colpo di tosse. Il radiologo mi ha consigliato di fare una Tac. Dopo la Tac, ho fatto la Pet ed è arrivata la diagnosi. Pensavamo qualcosa ai polmoni, invece è il pancreas", aveva raccontato l'attrice, ospite in studio con i figli Paolo e Andrea.

"Sono qui con una diagnosi pesante, ma sono piena di speranza perché non ho metastasi: devo fare la chemioterapia per ridurre il tumore, poi potrò operarmi. Ho paura ma lotterò, voglio vivere il presente, non voglio farmi mangiare dal futuro”, aveva aggiunto Eleonora Giorgi, che aveva poi fornito sui social un aggiornamento sulle sue condizioni di salute dopo la prima chemioterapia.

"La prima chemio è stata pesante, ma ho tenuto duro e ce l’ho fatta, ne sono venuta fuori. Dopo 18/19 giorni, oggi è il primo giorno che mi sono truccata e pettinata. Si cerca di tenere duro e di fare alcune delle cose che riguardavano la vita di prima", aveva raccontato l'attrice in un video su Instagram.

"Sarò forte, sarò un soldato e ce la farò come ce la fanno tutti quelli che sono nella mia condizione e che sanno quanto è dura, ma noi teniamo duro", aveva aggiunto Eleonora Giorgi, che a Verissimo aveva parlato della sua vita da nonna a pochi giorni dalla nascita del nipotino.

Eleonora Giorgi e la gioia di essere nonna condivisa a Verissimo

"Sono sull'orlo delle lacrime da quattro giorni: erano 30 anni che non vedevo un piccolino così. Gabriele è piccolo, sembra una bambola. Il nome lo ha scelto mio figlio Paolo. Sembra che abbia partorito lui. Clizia, dopo due ore dal parto, era bella e sorridente", aveva raccontato Eleonora Giorgi a Silvia Toffanin.

"La cosa commovente sono stati Paolo e Clizia: io ho sempre creduto nella loro storia, anche all'inizio che c'erano tanti scetticismi, come la voglia di giudicare i dieci anni in più di lei. Io avevo colto i segnali di Clizia e lei si è rivelata quello che io speravo", aveva aggiunto l’attrice parlando della storia d'amore di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, che a ottobre convoleranno a nozze.